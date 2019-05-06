Внедрять электронные билеты в Калининграде будет московская компания

СЕГОДНЯ 12:06 2019-05-06T12:07:15+03:00

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ООО «НТЦ «Измеритель» из Москвы стало победителем торгов по внедрению системы электронных билетов в калининградском транспорте. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Компания снизила стоимость контракта на 33 млн рублей: с 99,2 млн рублей до 66 млн рублей.

За эти деньги победитель торгов поставит 601 мобильный и 580 стационарных терминалов оплаты, 1 600 карт со встроенными схемами (смарт-карты), аппаратный комплекс для изготовления мобильных транспортных карт, аппаратный комплекс для эмиссии карт, 20 считывателей бесконтактных карт.

Напомним, электронные билеты должны быть внедрены в транспорте к 1 июля этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU