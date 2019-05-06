2019-05-06T12:18:45+03:00
Общество

7 мая вводятся дополнительные рейсы автобусов к городским кладбищам

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Во вторник, 7 мая, в направлении городских кладбищ в п. Цветково и п. Сазоновка вводятся дополнительные рейсы автобусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- по маршруту № 146 «п. Яблоневка – п. Черемхово» отправление дополнительных автобусов до п. Цветково от остановочного пункта «Южный вокзал» (ул. Железнодорожная) в 6:30, 6:45, 7:04, 7:20, 7:35, 7:50, 8:10, 8:25, 8:40, 8:55, 9:05, 9:20, 9:35, 9:50, 10:07, 10:20, 10:35, 10:50, 11:10, 11:25, 11:40, 11:50, 12:10, 12:25, 12:40, 12:55, 13:10, 13:25, 13:40, 13:55, 14:10, 14:25, 14:40, 14:55, 15:10, 15:25, 15:40, 15:55, 16:10, 16:25, 16:40, 16:55, 17:10, 18:10, 19:10.

- по маршруту № 103 «г. Калининград – пос. Космодемьянское» рейсы, отправляющиеся от автовокзала г. Калининграда в 6:30, 6:58, 7:25, 7:45, 8:14, 8:33, 9:08, 9:24, 9:48, 9:59, 10:26, 10:57, 11:14, 12:00, 12:18, 12:36, 13:01, 13:17, 13:45, 14:02, 14:20, 14:38, 15:01, 15:23, 15:41, 16:33, 17:34, 18:45, 19:30, 20:40 будут осуществляться до п. Сазоновка со всеми остановками по маршруту следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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