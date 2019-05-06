2019-05-06T12:22:07+03:00
Общество

В Калининграде не будет электричества в домах на шести улицах

Виктор Сергеев
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В понедельник, 6 мая, в Калининграде отключат электричество в домах на шести улицах.

С 13:30 до 18 часов не будет света на ул. В. Талалихина 3а,2-22,11; ул. Д. Бедного 1-15,2-18; ул. Островского3а-б; ул. Парковая аллея 83-99

В понедельник и вторник до 18 часов не будет электричества на бульваре Л. Шевцовой 53 (КНС), 92, на ЦТП-2 и на ул. О. Кошевого 60-66. В течение двух дней там проводятся капитальные ремонтные работы.

Холодной воды в этом районе в те же часы в течение сегодня и завтра не будет на бульваре Л. Шевцовой 53, ул. О. Кошевого 42-76 и на ул. Интернациональной 59-71.

ИСТОЧНИК KP.RU

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