Семья из Черняховска выиграла всероссийский фестиваль ГТО

СЕГОДНЯ 13:16 2019-05-06T13:16:10+03:00

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В Сочи провели первый в истории отечественного спорта семейный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Выступали сборные из 37 регионов страны.

Калининградскую область представили победители регионального этапа — семья тренера по вольной борьбе Андрея Ледика.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, квартет из Черняховска выдержал конкуренцию по пяти заданиям из нормативов ГТО.

Команды соперничали в выполнении пресса, отжиманиях, наклонах, подъемах гири и беге.

В сборную входила девочка или мальчик в возрасте 9-10 лет, мать и отец от 30 до 49 лет, бабушка или дедушка от 50-69 лет.

Сообщается, что калининградцы опередили представителей Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа. В личном первенстве лучшим среди дедушек стал Сергей Татарин из Черняховска.

ИСТОЧНИК KP.RU