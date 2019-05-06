2019-05-06T13:35:39+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах проходит дорожный ремонт

Виктор Сергеев
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На этой неделе в Калининграде продолжится ремонт ул. Орудийной, Автомобильной, Лермонтова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В планах ремонта на текущую неделю также проезжая часть ул. Комсомольской - пересечение с проспектом Мира, проспект-Мира – пересечение с ул. Леонова, ул. Адмиральская у дома № 1, улицы Багратиона, Азовская, Грига. На ул. Лермонтова и Грига пройдут работы по реконструкции брусчатого покрытия.

Кроме этого, в городе продолжается ремонт тротуаров на ул. Коммунистической (в районе домов №№ 56-100), ул. Дарвина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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