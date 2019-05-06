Таможня: За пять майских дней из Калининградской области выехало 48,8 тыс человек

СЕГОДНЯ 13:44 2019-05-06T13:45:07+03:00

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С 1 по 5 мая через таможенные посты на выезд из Калининградской области проследовало 48 870 человек. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Всего из региона выехало 16610 легковых автомобилей и 1164 грузовиков и 208 автобусов. Вернулись в область 14513 легковых и 1734 грузовых автомобиля, 172 автобуса, 40 913 человек.

Больше всего человек проследовало в обе стороны через таможенный пост МАПП Мамоново-II: 19018 и 7359 соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU