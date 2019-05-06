2019-05-06T14:30:34+03:00
Общество

С начала года пять жителей области самовольно подключились к газовым сетям

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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С начала 2019 года в Калининградской области выявлено пять случаев самовольного подключения к газовым сетям. Об этом сообщает пресс-служба компании «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

В отношении одного из нарушителей, проживающего в Гусеве, было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В компании напоминают, что в прошлом году были внесены изменения в Уголовный кодекс. В частности, вводится уголовная ответственность за самовольное подключение к системе газопотребления, если лицо ранее уже подвергалось административному наказанию за подобное деяние. Нарушителю грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо в размере заработной платы или иного полугодового дохода. Также законом предусмотрены обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года, ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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