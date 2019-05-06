Бывшему мастеру ПСЗ «Янтарь» в 14 раз увеличили штраф за «откаты»

СЕГОДНЯ 14:54 2019-05-06T14:54:51+03:00

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Калининградский областной суд ужесточил наказание бывшему мастеру ПСЗ «Янтарь», которого ранее признали виновным в коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В течение нескольких лет мастер цеха незаконно завышал десяти рабочим коэффициент трудового участия, тем самым, увеличивая их зарплаты.

За свои «услуги» злоумышленник получал от каждого из рабочих от 500 рублей до 7 тысяч рублей в месяц. Всего мастер за три года таких махинаций смог получить 926 тысяч рублей.

Московский районы суд признал его виновным в коммерческом подкупе и оштрафовал на 100 тысяч рублей. Прокуратура обжаловала приговор, в результате мастера оштрафовали на 1,4 млн рублей и лишили права в течение трех лет занимать в коммерческих организациях должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных функций.

ИСТОЧНИК KP.RU