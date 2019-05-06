2019-05-06T15:19:00+03:00
Общество

На Куршской косе начали раздавать Георгиевские ленточки

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Национальный парк «Куршская коса» присоединился к акции «Георгиевская ленточка». С начала мая при въезде в парк можно получить символ Дня Победы, сообщает пресс-служба косы.

9 мая в поселках Куршской косы пройдут торжественные мероприятия, посвященные годовщине Победы.

Отметим, в Калининградской области Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартовала в последних числах апреля.

Ежедневно ленточки в городе Калининграде раздают в следующих точках: площадь Победы, площадь Василевского, зоопарк, Центральный парк, парк «Юность», набережная Верхнего и Нижнего озер, сквер у драмтеатра.

Всего планируется раздать 17 тысяч ленточек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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