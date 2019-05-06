На Куршской косе начали раздавать Георгиевские ленточки
Национальный парк «Куршская коса» присоединился к акции «Георгиевская ленточка». С начала мая при въезде в парк можно получить символ Дня Победы, сообщает пресс-служба косы.
9 мая в поселках Куршской косы пройдут торжественные мероприятия, посвященные годовщине Победы.
Отметим, в Калининградской области Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартовала в последних числах апреля.
Ежедневно ленточки в городе Калининграде раздают в следующих точках: площадь Победы, площадь Василевского, зоопарк, Центральный парк, парк «Юность», набережная Верхнего и Нижнего озер, сквер у драмтеатра.
Всего планируется раздать 17 тысяч ленточек.
ИСТОЧНИК KP.RU