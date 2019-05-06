2019-05-06T15:18:33+03:00
Общество

На калининградца завели уголовное дело за избиение сына скалкой

Виктор Сергеев
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В Калининграде полиция завела уголовное дело на отца, который избил сына. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

С заявлением в полицию обратилась мама ребенка. В ходе проверки участковые выяснили, что между мужчиной и его 16-летним сыном возникла ссора.

- В ходе конфликта 50-летний горожанин схватил со стола кухонный предмет и нанес по голове ребёнка несколько ударов. Несовершеннолетний обратился за помощью в больницу, где медики расценили полученные телесные повреждения как лёгкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе полиции.

На отца завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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