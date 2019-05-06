2019-05-06T15:26:53+03:00
Общество

Жителя Гусева задержали за серию интернет-мошенничеств

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Гусеве полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в серии дистанционных мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

23-летний злоумышленник размещал на сайте объявления о продаже комплектующих для компьютера по низким ценам. Покупатели переводили ему деньги, однако детали не получали.

- Так, под предлогом покупки двух видеокарт житель Уссурийска перевёл на его счет свыше 22 000 рублей, а житель Петропавловска-Камчатского – более 15 000 рублей. На данный момент полицейским известно о шести пострадавших от противоправной деятельности гусевчанина, - сообщили в пресс-службе УМВД.

В полиции добавили, что в целях конспирации подозреваемый размещал объявления от имени знакомого мужчины, ведущего асоциальный образ жизни. На его же банковскую карту поступали деньги потерпевших, которые злоумышленник далее переводил на собственный счет.

По факту мошенничества в отношении жителя Гусева возбуждены уголовные дела. Максимальный срок, предусмотренный статьёй 159 УК РФ – 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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