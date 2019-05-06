Из-за ограничений аэропорта «Шереметьево» задерживаются два рейса Москва-Калининград
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Из-за ограничений аэропорта «Шереметьево» были внесены изменения в расписание рейсов авиакомпании «Аэрофлот» за понедельник 6 мая. Об этом сообщает пресс-служба «Храброво».
Изменения в расписании:
- прибытие рейса SU 1008 из Москвы (Шереметьево) задерживается до 01:55 (плановое 21:05).
- отправление рейса SU 1011 в Москву (Шереметьево) задерживается до 22:30 (плановое 18:25).
ИСТОЧНИК KP.RU