Калининградка получила 6 лет за попытку передать наркотики мужу в колонию

СЕГОДНЯ 16:06 2019-05-06T16:06:39+03:00

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В Багратионовске осужили жительницу Калининграда, которая пыталась передать наркотики своему мужу, который отбывал наказание в колонии. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В октябре прошлого года женщина спрятала свыше 8 граммов карфентанила в пакет с продуктами и попросила знакомого отвезти передачу для супруга в колонию. В комнате приема передачи наркотики были обнаружены и изъяты.

Суд приговорил женщину к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU