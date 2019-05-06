Калининградка получила 6 лет за попытку передать наркотики мужу в колонию
.Фото: Александр Подгорчук
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В Багратионовске осужили жительницу Калининграда, которая пыталась передать наркотики своему мужу, который отбывал наказание в колонии. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
В октябре прошлого года женщина спрятала свыше 8 граммов карфентанила в пакет с продуктами и попросила знакомого отвезти передачу для супруга в колонию. В комнате приема передачи наркотики были обнаружены и изъяты.
Суд приговорил женщину к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU