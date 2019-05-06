На польской границе задержали очередного калининградца с билетами «Банка приколов»

СЕГОДНЯ 16:20 2019-05-06T16:20:31+03:00

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На погранпереходе в Безледах задержали калининградца за нарушение правил въезда в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

Сотрудник пограничной службы попросил 30-летнего водителя «Ситроена» предъявить деньги, необходимые для пребывания в Польше. Калининградец достал три билета номиналом в пять тысяч рублей. Правда, это оказались билеты «Банка приколов».

Впрочем, настоящие деньги у путешественника все же были. В пресс-службе пограничного управления отметили, что мужчина на месте заплатил штраф в размере 2 тысяч злотых.

Напомним, это не первый случай, когда калининградцы показывают на польской границе билеты «Банка приколов».В апреле 35-летняя жительница области показала пограничникам 11 билетов и также была оштрафована на 2 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU