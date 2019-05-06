В Калининграде для съемок сериала «Андреевский флаг» ищут актеров на роли офицеров

СЕГОДНЯ 16:59 2019-05-06T16:59:12+03:00

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В Калининграде продолжают снимать сериал про армию и Военно-Морской флот. В проекте «Андреевский флаг» задействуют горожан.

На этот раз, как сообщают в группе «Съемки в кино в Калининграде» в ВК, ищут массовку на вторник 7 мая.

«Требуются актеры для съемок сцены штаба флота. Нужны мужчины и женщины в возрасте от 35-50 лет (внешность военного офицера). По одежде классика. Желательно костюм или просто брюки и не яркий свитер. Съемка днем», – говорится в сообщении.

Сериал будут снимать в Калининграде все лето. Готовый фильм покажут по телевидению.

ИСТОЧНИК KP.RU