В Калининграде для съемок сериала «Андреевский флаг» ищут актеров на роли офицеров
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде продолжают снимать сериал про армию и Военно-Морской флот. В проекте «Андреевский флаг» задействуют горожан.
На этот раз, как сообщают в группе «Съемки в кино в Калининграде» в ВК, ищут массовку на вторник 7 мая.
«Требуются актеры для съемок сцены штаба флота. Нужны мужчины и женщины в возрасте от 35-50 лет (внешность военного офицера). По одежде классика. Желательно костюм или просто брюки и не яркий свитер. Съемка днем», – говорится в сообщении.
Сериал будут снимать в Калининграде все лето. Готовый фильм покажут по телевидению.
ИСТОЧНИК KP.RU