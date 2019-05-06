Калининградец с ножом и газовым баллончиком угрожал посетителям магазина

СЕГОДНЯ 17:04 2019-05-06T17:05:11+03:00

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На 37-летнего калининградца завели уголовное дело за хулиганство. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчина забежал в торговый зал магазина бытовой техники на Ленинском проспекте и угрожал посетителям и персоналу ножом и газовым баллончиком.

- По предварительным данным, калининградец находился в состоянии наркотического опьянения. Установлено, что ранее он был судим за кражу и разбой, а также грабеж, - сообщили в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU