Калининградец с ножом и газовым баллончиком угрожал посетителям магазина
.Фото: Александр Подгорчук
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На 37-летнего калининградца завели уголовное дело за хулиганство. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Мужчина забежал в торговый зал магазина бытовой техники на Ленинском проспекте и угрожал посетителям и персоналу ножом и газовым баллончиком.
- По предварительным данным, калининградец находился в состоянии наркотического опьянения. Установлено, что ранее он был судим за кражу и разбой, а также грабеж, - сообщили в пресс-службе полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU