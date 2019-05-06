В июне начнется реконструкция мемориала героев морской авиации в Чкаловске

СЕГОДНЯ 17:09 2019-05-06T17:09:54+03:00

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Благоустройство территории, прилегающей к военно-мемориальному комплексу «Аллея героев морской авиации, памятник воздушным разведчикам» в Чкаловске планируется начать уже в июне. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы должны быть завершены до 15 октября, на эти цели в бюджете Калининграда предусмотрено 12 млн рублей.

Напомним, в рамках реконструкции самолет переместится несколько вглубь территории, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и комфортное перемещение людей возле мемориала. Ручей, протекающий в непосредственно близости от него, по проекту возьмут в трубу.

- Это позволит расширить площадку и разбить вокруг крылатой машины сквер, где людям будет удобно встречаться и отдыхать. Проектом благоустройства предусмотрели замену уличного освещения на перекрестке ул. Беланова - ул. Жиленкова, архитектурную подсветку самолета, а также деревьев и кустарников – отметили в пресс-службе мэрии.

Также планируется изготовить из искусственного камня новые бюсты героев-летчиков. Постаменты с бюстами перенесут от проезжей части в восточную часть Аллеи героев морской авиации. По предложению ветеранов к существующим 10 бюстам добавят еще один - бюст летчика-космонавта Героя Советского Союза Александра Викторенко.

ИСТОЧНИК KP.RU