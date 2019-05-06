В Польше из-за засухи прогнозируют неурожай клубники
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Польше из-за засухи (дождей не было несколько недель) страдают плантации клубники. Растения погибают на грядках, и так – в большинстве польских хозяйств.
Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на fakt.pl.
«Все это свидетельствует о том, что клубника в этом году будет очень дорогой», – говорится в сообщении. - К сожалению, в Польше большинство польских ферм до сих пор не имеют искусственных систем орошения».
По оценке экспертов, чтобы ситуация изменилась, дожди должны идти довольно долго, при этом не очень интенсивно.
ИСТОЧНИК KP.RU