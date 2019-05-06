Прокуратура: В Гусеве участковые не занимались поисками «резиновых квартир»
.Фото: Александр Подгорчук
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В Гусеве участковые полиции не проводили профилактические проверки в сфере незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что участковые не проводили работу по соблюдению иностранцами правил въезда в Россию, а также соблюдению ими проживания в жилом секторе.
В результате прокуратура внесла представление начальнику отдела полиции и поставила вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU