В Чернышевском у пассажира поезда изъяли и уничтожили 8 кг свиного сала из Литвы

СЕГОДНЯ 17:49 2019-05-06T17:49:55+03:00

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Калининградцу не удалось ввезти в область свыше 8 кг свиного сала из Литвы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Мясную продукцию обнаружили в багаже пассажира поезда. При этом, у мужчины не было ветеринарных сопроводительных документов на партию сала у

В результате продукция была изъята и уничтожена.

Управление Россельхознадзора по Калининградской области напоминает: Литва входит в число стран с неблагополучной ситуацией по Африканской чуме свиней. В случае попадания на российскую территорию продукты неустановленного происхождения могут стать источником появления новых очагов распространения АЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU