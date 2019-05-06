В Чернышевском у пассажира поезда изъяли и уничтожили 8 кг свиного сала из Литвы
Калининградцу не удалось ввезти в область свыше 8 кг свиного сала из Литвы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Мясную продукцию обнаружили в багаже пассажира поезда. При этом, у мужчины не было ветеринарных сопроводительных документов на партию сала у
В результате продукция была изъята и уничтожена.
Управление Россельхознадзора по Калининградской области напоминает: Литва входит в число стран с неблагополучной ситуацией по Африканской чуме свиней. В случае попадания на российскую территорию продукты неустановленного происхождения могут стать источником появления новых очагов распространения АЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU