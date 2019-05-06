Калининградские приставы на майских праздниках арестовали 37 автомобилей должников

СЕГОДНЯ 18:01 2019-05-06T18:02:27+03:00

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На майских праздниках судебные приставы провели рейд по выявлению должников. Как сообщает пресс-служба судебных приставов, мобильные группы взяли под контроль дороги, ведущие к пунктам пропуска через границу.

Всего было досмотрено 240 автомобилей, арестовано 37 автомобилей должников общей стоимостью 12,3 млн рублей.

- Автовладельцы, у которых были арестованы машины, имели задолженности по налогам, коммунальным платежам, исполнительскому сбору, долги по взысканиям в бюджет РФ, а также физическим лицам и банкам, - отметили в пресс-службе приставов, добавив, что акции по выявлению должников на автомобильных дорогах Калининградской области, ведущих в сторону автомобильных пунктов пропуска через государственную границу, будут проводиться в 2019 году на постоянной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU