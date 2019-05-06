Саперы вывезли с пляжа в Балтийске парогазовую торпеду времен войны

6 Май 18:18 2019-05-06T18:18:44+03:00

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Саперы вывезли с пляжа в Балтийске немецкую парогазовую торпеду времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота. Боеприпас обнаружили на побережье местные жители 3 мая.

- На момент выброса на берег торпеда представляла собой ржавую металлическую «болванку» и не являлась взрывоопасным предметом, представляющим какую-либо угрозу. Внутри торпеды сохранились некоторые механизмы, в частности – двигатель и баллоны со сжатым воздухом, - отметили в пресс-службе флота.

Это уже третья торпеда, которую обезвредили саперы с начала года.

ИСТОЧНИК KP.RU