Полиция: На ул. Пролетарской на «зебре» сбили 81-летнюю женщину, она госпитализирована
.Фото: Виктор Сергеев
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Госавтоинспекция проводит проверку по факту наезда на пешехода на улице Пролетарской. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло около 15 часов. 36-летний водитель внедорожника «Тойота» при повороте с улицы Соммера на Пролетарскую не заметил пешехода и сбил его.
По предварительным данным, 81-летняя женщина переходила проезжую часть по регулируемому пешеходном переходу на разрешающий сигнал.
На место происшествия прибыли инспекторы ГИБДД и медики. Пострадавшая была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU