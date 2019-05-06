В Зеленоградском районе намерены обустроить спортивно-стрелковое стрельбище «Медведево»

6 Май 18:35 2019-05-06T18:35:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Зеленоградском районе планируют обустроить спортивно-стрелковое стрельбище «Медведево». Этот вопрос обсуждался на встрече губернатора Антона Алиханова с президентом общероссийской спортивной общественной организации «Федерация практической стрельбы России» Михаилом Гущиным, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В Калининградской области практической стрельбой занимается 121 человек. Уверен, что в ближайшей перспективе развитие этого вида спорта выйдет в регионе на новый уровень. Отмечу, что практическая стрельба – это интересный вид спорта, в котором сочетаются точность, мощность и скорость. Очень важно при популяризации практической стрельбы развивать культуру обращения с оружием, оно не должно нести страх, а служить исключительно мирным целям, – отметил Антон Алиханов.

Спортивно-стрелковое стрельбище будет предназначаться для проведения региональных, общероссийских и международных соревнований по виду спорта «Практическая стрельба». Планируется оборудовать 22 стрелковые галереи различной длины от 45 до 300 метров. Также на территории расположится здание администрации стрельбища, помещение для работы спортивных судей, смотровая площадка (пост наблюдения) и зона отдыха.

- Мы надеемся охватить широкие массы людей, приобщить детей к безопасному квалифицированному обращению с оружием, – сказал Михаил Гущин.

ИСТОЧНИК KP.RU