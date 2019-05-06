Калининградцы в составе сборной России победили в чемпионате мира по историческому средневековому бою

6 Май 18:50 2019-05-06T22:39:36+03:00

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Со 2 по 5 мая в Сербии, на территории крепости Смедерево, прошел десятый чемпионат мира по историческому средневековому бою «Битва Наций», в котором принял участие и калининградский клуб «Западная башня». Всего на чемпионат, как сообщают организаторы, приехало около 2000 участников.

Сборная России снова заняла первое место в медальном зачете, завоевав 17 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали. На втором месте в чемпионате – команда из Украины (1 – золото, 5 – серебряных медалей, 2 – бронзы), а на третьем – сборная Молдавии (1 серебряная и 2 бронзовых медали).

Как сообщает представитель калининградского клуба «Западная башня» ‎Михаил Цыплаков, из калининградцев золото получили Светлана Федорова (женские бои 5х5), Артем Саванович, Максим Янишевский и Евгений Беденко (в мужских ,бугуртах 12х12 и 30х30 в составе сборной РФ) и Вячеслав Леваков (профбои в категории «легкий вес»). Серебро у Артема Савановича и Максима Янишевского (мужской бой 5х5).

Также шестеро калининградцев (Артем Саванович, Максим Янишевский, Евгений Беденко, Вячеслав Леваков, Алексей Янковский, Алексей Золотарев) получили золото в мужском бугурте 150х150 в составе коалиции сборной РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU