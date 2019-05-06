Сборная России по футболу проведет в Калининграде отборочный матч Чемпионата Европы
.Фото: Александр Подгорчук
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Сборная России по футболу проведет домашний матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Казахстана в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.
Матч на стадионе «Калининград» пройдет 9 сентября в 20.45 по местному времени.
Перед этим подопечные Станислава Черчесова сыграют 6 сентября на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго со сборной Шотландии.
В РФС напоминают, что два ближайших отборочных матча ЧЕ-2020 россияне проведут с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).
ИСТОЧНИК KP.RU