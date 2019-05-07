Из-за репетиции парада Победы в центре Калининграда с 19:30 перекроют улицы
В Калининграде во вторник 7 мая состоится генеральная репетиция парада Победы в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим в городе ограничат движение транспорта на дорогах, изменяются маршруты движения автобусов.
Так, сегодня с 19.30 до 24.00 закрывается часть центральных улиц, прилегающих к площади Победы:
- проспекту Ленинскому на участке от ул. Шевченко до ул. Черняховского;
- площади Победы;
- ул. Черняховского на участке от ул. Горького до проспекта Ленинского;
- проспекту Советскому на участке от ул. Кирова до проспекта Мира;
- проспекту Мира на участке от проспекта Советского до ул. Серж. Колоскова;
- ул. Театральной на всём протяжении;
- проспекту Гвардейскому на участке от ул. Ген.-фельдм. Румянцева до площади Победы;
- ул. Гаражной на участке от ул. Юношеской до площади Победы;
- ул. Проф. Баранова на участке от площади Победы до ул. Горького;
- ул. Брамса на участке от проспекта Мира до ул. Чайковского.
ИСТОЧНИК KP.RU