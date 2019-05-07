В Калининграде наградили победителей акции «Я пишу сочинение»

СЕГОДНЯ 10:07 2019-05-07T10:13:49+03:00

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Региональная литературная акция «Я пишу сочинение» была посвящена празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 74-летию завершения Восточно-Прусской операции. Литературная акция включает в себя областной этап III Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!».

В акции приняли участие в мероприятии более 42 тысяч школьников (7-11 классы) и студентов профессиональных образовательных учреждений региона. По итогам всех этапов победителями признаны 24 человека.

- Литературная акция – уникальный проект, направленный не только на выявление талантливой молодежи, а мероприятие, формирующее в наших детях чувство духовного единства и сопричастности к героической истории Отчества, – отметил заместитель председателя правительства Александр Рольбинов.

ИСТОЧНИК KP.RU