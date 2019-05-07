Спортсменка из Полесска выиграла чемпионат России по смешанным боевым единоборствам

СЕГОДНЯ 10:10 2019-05-07T10:10:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Москва приняла первый в истории отечественного спорта женский чемпионат страны по смешанным боевым единоборствам (ММА), собрав 50 спортсменок из 16 регионов России.

Северо-Запад и наш регион успешно представила воспитанница клуба «Асгард» из Полесска Татьяна Постарнакова, которая выступала в категории «до 65,8 кг».

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, Татьяна прошла в финал, победив представительницу Урала, после

выиграла и решающую встречу, оказавшись сильнее Анастасии Глотовой из московского клуба «Ахмат».

В столице калининградка получила возможность попасть в сборную России и так завоевала путевку на чемпионат мира, который в ноябре примет Бахрейн.

ИСТОЧНИК KP.RU