В Калининграде полицейские задержали грабителя-рецидивиста
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В Калининграде полицейские по горячим следам задержали грабителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Днем на улице Лужской к прохожему подошел неизвестный и отобрал мобильный телефон.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Калининграда. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа, а также кражу.
По данному факту возбуждено уголовное дело «Грабёж», задержанному грозит до четырех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU