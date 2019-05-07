2019-05-07T10:13:05+03:00
Общество

В Калининграде полицейские задержали грабителя-рецидивиста

Виктор Сергеев
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В Калининграде полицейские по горячим следам задержали грабителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Днем на улице Лужской к прохожему подошел неизвестный и отобрал мобильный телефон.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Калининграда. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа, а также кражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело «Грабёж», задержанному грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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