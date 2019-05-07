2019-05-07T10:18:15+03:00
Общество

С 1 по 5 мая в Калининградской области выявили 56 пьяных водителей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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С первого по пятое мая 2019 года сотрудники Госавтоинспекции на территории Калининградской области отстранили от управления 56 нетрезвых водителей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Семеро задержанных попались на повторном пьяном вождении. На них завели уголовные дела.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения, если вам стало известно, что автомобилем управляет водитель в состоянии опьянения или вы видите неадекватные, опасные действия водителя угрожающие безопасности других участников на дороге, сообщите об этом в дежурную часть на горячую линию «Нетрезвый водитель» по телефону 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU

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