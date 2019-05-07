На ул. Гайдара в Калининграде в ДТП пострадал мотоциклист
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В понедельник, 6 мая, в Калининграде в ДТП пострадал водитель мотоцикла. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла на улице Гайдара. 45-летний водитель мотоцикла «НАRLЕУ-DАVIDSОN» при проезде перекрестка не справился с управлением, упал на проезжую часть и столкнулся с «Ниссаном».
В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU