На ул. Гайдара в Калининграде в ДТП пострадал мотоциклист

СЕГОДНЯ 10:30 2019-05-07T10:31:16+03:00

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В понедельник, 6 мая, в Калининграде в ДТП пострадал водитель мотоцикла. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Гайдара. 45-летний водитель мотоцикла «НАRLЕУ-DАVIDSОN» при проезде перекрестка не справился с управлением, упал на проезжую часть и столкнулся с «Ниссаном».

В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU