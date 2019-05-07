2019-05-07T11:24:25+03:00
Общество

Во время отопительного сезона в Калининграде произошло 30 аварий на сетях

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Отопительный сезон в Калининграде прошел без особых ЧП, всего в городе было зафиксировано 30 аварий на сетях, последствия которых устранялись «достаточно оперативно». Такие данные были озвучены на оперативном совещании в мэрии Калининграда во вторник, 7 мая.

В большинстве случаев причиной аварий являлся физический износ трубопроводов.

К началу нового сезона в Калининграде планируется переложить почти 5 километров труб.

Наиболее крупные перекладки пройдут на ул. Шевченко ( 273 метров), на ул. Ленинградской - Некрасова - Лескова (469 метров), от ТК-1 до ул. Емельянова, 86а, 88а (632 метров), от ЦТП Горького по ул. Гайдара до домов 111-115, 117-123, 125-129, 131-133, 135-139, 141-145 (874 метров) и на ул. Емельянова от дома 272-282 до домов 248-256, 258-268, 258а (972 метров).

Кроме того, планируется уложить трубы большего диаметра на ул. Серпуховская, Полоцкая, всего 998 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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