Метеорологи Балтфлота составили прогноз погоды на День Победы в Калининграде

СЕГОДНЯ 11:56 2019-05-07T11:58:17+03:00

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В четверг, 9 мая, в Калининграде ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота со ссылкой на свою гидрометеорологическую службу.

Ветер - юго-восточный 9 метров в секунду с порывами до 13-15 метров в секунду.

Температура воздуха утром составит 10-12 градусов по Цельсию, днем – 16-19 градусов тепла.

Днем осадков не ожидается, однако вечером возможен кратковременный дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU