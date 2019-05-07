Метеорологи Балтфлота составили прогноз погоды на День Победы в Калининграде
.Фото: Александр Подгорчук
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В четверг, 9 мая, в Калининграде ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота со ссылкой на свою гидрометеорологическую службу.
Ветер - юго-восточный 9 метров в секунду с порывами до 13-15 метров в секунду.
Температура воздуха утром составит 10-12 градусов по Цельсию, днем – 16-19 градусов тепла.
Днем осадков не ожидается, однако вечером возможен кратковременный дождь.
ИСТОЧНИК KP.RU