Житель Зеленоградска смошенничал при поставке щебня на 100 тысяч рублей
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На жителя Зеленоградска завели уголовное дело за мошенничество. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
41-летний мужчина разместил в интернете объявление о продаже щебня. На него откликнулся инженер одной из дорожно-строительных компаний, который передал 100 тысяч рублей но так и не получил строительный материал.
Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Ранее мужчина уже был судим за мошенничество.
ИСТОЧНИК KP.RU