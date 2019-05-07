2019-05-07T12:10:45+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах отключили свет и воду

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде во вторник, 7 мая, отключено электричество в домах на семи улицах. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на пр-т Победы 29-31, 32-38, 35, 47-55; ул. Каштановая аллея 14а, 15, 15/1, 15/2, 17-19, 19а, 36; ул. Адмиральская 4, 7 (д/сад № 7), 8а; ул. Закавказская 11, 16, 16а.

Также до вечера останутся без света потребители на бульваре Л. Шевцовой 53 (КНС), 53а, 92, 76-82, 92-106, на ЦТП-2 и на ул. О. Кошевого 60-66 (ВНС), 66а.

Холодной воды в течение дня не будет на бульваре Л. Шевцовой 53, ул. О. Кошевого 42-76 и на ул. Интернациональной 59-71.

ИСТОЧНИК KP.RU

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