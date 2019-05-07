2019-05-07T12:18:43+03:00
Происшествия

Стала известна причина гибели нескольких сотен птиц на Куршской косе

Пернатые гибнут ежегодно, но не в таких масштабах
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Нацпарк «Куршская коса»
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На морском побережье Куршской косы обнаружили несколько сотен погибших птиц. Причиной массовой гибели пернатых ученые назвали погодные условия.

- 27 апреля был сильный туман, в это время шла массовая ночная миграция певчих дроздов над Балтикой. В туманную погоду птицы теряют ориентацию в пространстве, гибнут и падают в воду. 2 мая сильным западным ветром останки дроздов выбросило на морское побережье Куршской косы, - рассказали в пресс-службе нацпарка.

Старший научный сотрудник биостанции «Рыбачий» Анатолий Шаповал наблюдает за этим явлением уже 30 лет. Он прошел 2 километра по берегу моря и собрал несколько сотен останков певчих дроздов и зарянок.

- Эти пернатые гибнут ежегодно в ходе миграции, но не в таких масштабах. Однако случается, что выбрасывает еще больше птиц и большее количество видов. Так, в 2013 году выбросило много дроздов и зябликов. Обычно среди погибших птиц встречаются 4 вида дроздов, зарянки и зяблики, - говорит ученый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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