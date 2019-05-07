2019-05-07T12:41:29+03:00
Общество

Жителя Светлого осудили за жестокое убийство собаки

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Светлом осудили местного жителя за жестокое обращение с животным. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.

31 декабря прошлого года 38-летний мужчина принялся душить таксу на глазах у 11-летнего владельца собаки. Затем изувер встал ногой на шею, от чего животное погибло.

Суд признал мужчину виновным в жестоком обращении с животным, повлекшем его смерть и приговор его к одному году исправительных работ с удержанием 10 процентов в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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