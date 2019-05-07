Жителя Светлого осудили за жестокое убийство собаки
.Фото: Александр Подгорчук
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В Светлом осудили местного жителя за жестокое обращение с животным. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.
31 декабря прошлого года 38-летний мужчина принялся душить таксу на глазах у 11-летнего владельца собаки. Затем изувер встал ногой на шею, от чего животное погибло.
Суд признал мужчину виновным в жестоком обращении с животным, повлекшем его смерть и приговор его к одному году исправительных работ с удержанием 10 процентов в доход государства.
ИСТОЧНИК KP.RU