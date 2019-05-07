В Калининграде угонщику не удалось спрятаться от полицейских во дворах
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Ночью в полицию Московского района позвонил 21-летний мужчина и сообщил, что неизвестный вскрыл его автомобиль и пытается угнать его.
На место выдвинулись сотрудники уголовного розыска и ППС. Угонщик уже завел машину, однако, увидев приближающийся служебный автомобиль, вышел из салона и попытался скрыться во дворах.
В результате погони полицейские задержали угонщика, им оказался ранее судимый 46-летний житель Гурьевского района.
На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU