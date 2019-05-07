2019-05-07T13:18:09+03:00
Общество

9 мая будет закрыт проезд на некоторых областных дорогах

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В четверг, 9 мая, для проведения мероприятий посвященных празднованию Дня Победы, будет временно закрыто движение на ряде областных дорог. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

– с 11.00 до 13.30 будет закрыто движение на автодороге «КалининградПолесск» на участке улицы Калининградское шоссе г. Гурьевска от перекрестка с улицей Советская до перекрестка с улицами Безымянная и Заречная и от перекрестка с улицами Безымянная и Заречная до дома № 15 по улице Калининградское шоссе.

– с 10.20 до 12.00 и с 21.50 до 23.00 будет закрыто движение на автодороге «Калининград – Мамоново» на участке улицы Победы г. Ладушкина от перекрестка с улицей Первомайской до перекрестка с улицей Красноармейской.

– с 10.30 до 10.45 будет закрыто движение на автодороге «Правдинск – Широкое» на участке улиц Торговая – ул. Кутузова г. Правдинск от перекрестка с улицей Мостовая до перекрестка с переулком Молодежным, а также на автомобильной дороге «Калининград – Крылово через Правдинск» на участке улицы Черняховского пос. Железнодорожный Правдинского городского округа от ул. Коммунистической до перекрестка с улицей Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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