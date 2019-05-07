На Литовском Валу в Калининграде водитель «Опеля» сбил мотоциклиста
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Во вторник утром на Литовскому валу в ДТП пострадал мотоциклист. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В 10:15 водитель «Опеля» выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу мотоциклу БМВ, который ехал по главной дороге.
В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения. По факту дорожного происшествия сотрудники ГИБДД проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU