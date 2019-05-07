2019-05-07T14:01:31+03:00
Общество

Калининградец получил 4 года за ограбление ювелирного салона и ломбарда

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

В Калининграде осудили мужчину, который ограбил ювелирный салон и ломбард. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

В сентябре 2018 года злоумышленник надел на лицо медицинскую маску и ворвался в ювелирный салон на Ленинском проспекте. Разбив молотком витрину, он похитил 77 наименований золотых изделий на 790 тысяч рублей и скрылся.

В декабре калининградец ограбил ломбард на улице Красной, забрав 99 наименований золотых изделий на 480 тысяч рублей.

Суд признал его виновным в двух грабежах и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Около 500 жителей Калининградской области написали «Диктант Победы»
В мае в Калининграде планируют снести более 20 незаконных палаток и построек
Подарки настоящим киноманам от МегаФона и сети кинотеатров «КАРО»
На Верхнем озере в Калининграде заработали стационарные туалеты
Сотрудники мэрии Калининграда составили 8 протоколов на торговцев польской санкционкой, очками и бельем на Ленпроспекте
В Калининградской области проходит автопробег, посвященный 74-й годовщине Победы
Суд обязал администрацию Гвардейска отремонтировать дороги на трех улицах
В Калининграде владелец кафе попался на даче взятки полицейскому
На ул. Яналова в Калининграде сбили 11-летнего мальчика на самокате
На Литовском Валу в Калининграде водитель «Опеля» сбил мотоциклиста
9 мая будет закрыт проезд на некоторых областных дорогах