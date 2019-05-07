Калининградец получил 4 года за ограбление ювелирного салона и ломбарда

СЕГОДНЯ 14:00 2019-05-07T14:01:31+03:00

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В Калининграде осудили мужчину, который ограбил ювелирный салон и ломбард. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

В сентябре 2018 года злоумышленник надел на лицо медицинскую маску и ворвался в ювелирный салон на Ленинском проспекте. Разбив молотком витрину, он похитил 77 наименований золотых изделий на 790 тысяч рублей и скрылся.

В декабре калининградец ограбил ломбард на улице Красной, забрав 99 наименований золотых изделий на 480 тысяч рублей.

Суд признал его виновным в двух грабежах и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU