На ул. Яналова в Калининграде сбили 11-летнего мальчика на самокате

СЕГОДНЯ 14:09 2019-05-07T14:11:26+03:00

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В Калининграде во вторник утром в результате наезда пострадал ребенок. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Яналова. По предварительным данным, 11-летний мальчик катался около проезжей части на самокате, и, выехав на проезжую часть, допустил столкновение с автомобилем «Хендай».

На место происшествия прибыли инспекторы ГИБДД и медики. Пострадавший был госпитализирован. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU