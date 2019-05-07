На ул. Яналова в Калининграде сбили 11-летнего мальчика на самокате
Ребенок госпитализирован.
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде во вторник утром в результате наезда пострадал ребенок. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла на улице Яналова. По предварительным данным, 11-летний мальчик катался около проезжей части на самокате, и, выехав на проезжую часть, допустил столкновение с автомобилем «Хендай».
На место происшествия прибыли инспекторы ГИБДД и медики. Пострадавший был госпитализирован. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU