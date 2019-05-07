2019-05-07T14:30:02+03:00
Общество

В Калининграде владелец кафе попался на даче взятки полицейскому

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининграде на предпринимателя завели уголовное дело за дачу взятки должностному лицу. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

По данным следствия, в ходе оперативного мероприятия было установлено, что в кафе у аэропорта «Храброво» продавали спиртное. При этом, у заведения не было лицензии

Владелец кафе не хотел платить крупный денежный штраф, поэтому решил дать взятку сотруднику полиции за укрытие правонарушения.

Сотрудник полиции отказался от взятки, после чего преступные действия подозреваемого были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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