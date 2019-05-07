Суд обязал администрацию Гвардейска отремонтировать дороги на трех улицах
.Фото: Иван МАРКОВ
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Суд обязал администрацию Гвардейского городского округа отремонтировать дорожное покрытие на трех центральных улицах. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Районная прокуратура провела проверку и выявила недостатки на главных улицах города: ул. Ленина, ул. Тельмана и пер. Центральном. В частности, дорожное покрытие на этих улицах имеет множество ям и выбоин, что создает угрозу участникам дорожного движения.
Прокурор района направил в суд исковое заявление о понуждении администрации устранить дефекты. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU