2019-05-07T14:48:07+03:00
Общество

Суд обязал администрацию Гвардейска отремонтировать дороги на трех улицах

Виктор Сергеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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Суд обязал администрацию Гвардейского городского округа отремонтировать дорожное покрытие на трех центральных улицах. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Районная прокуратура провела проверку и выявила недостатки на главных улицах города: ул. Ленина, ул. Тельмана и пер. Центральном. В частности, дорожное покрытие на этих улицах имеет множество ям и выбоин, что создает угрозу участникам дорожного движения.

Прокурор района направил в суд исковое заявление о понуждении администрации устранить дефекты. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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