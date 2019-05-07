В Калининградской области проходит автопробег, посвященный 74-й годовщине Победы

СЕГОДНЯ 16:04 2019-05-07T16:04:49+03:00

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Традиционный автопробег, приуроченный к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартовал 7 мая в Калининграде.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в этом году двухдневная акция проходит по шести маршрутам общей протяженностью более 1000 километров. Ее участники посетят места, где 74 года назад разворачивались бои. На пути следования они почтут память павших красноармейцев, побывают на воинских захоронениях и мемориалах.

В ходе автопробега планируется посещение 50 мемориалов и обелисков в честь советских воинов. Участники будут раздавать георгиевские ленточки, встречаться с ветеранами.

В автоколонне следуют не только современные, но и ретро-автомобили. Всего – более 30 транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU