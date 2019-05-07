Сотрудники мэрии Калининграда составили 8 протоколов на торговцев польской санкционкой, очками и бельем на Ленпроспекте

СЕГОДНЯ 16:20 2019-05-07T16:21:11+03:00

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В Калининграде сложилась сложная ситуация с несанкционированной торговлей в центре города. Об этом на оперативном совещании в мэрии сказал председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев.

- Торговцы стоят с полной уверенностью в том, что они имеют полное право там находиться, продавать свой товар. Разговоры с ними безуспешны, - сказал он.

Отдельно шла речь о пресечении несанкционированной торговли на Ленинском проспекте. Возле гостиницы «Калининград» вовсю торгуют польской продукцией, конфетами, очками, парфюмерией, постельным бельем, у ТЦ «Плаза» —очками, постельным бельем.

По словам Чернышева, на торговцев составлено 8 административных протоколов, материалы направлены в мировой суд.

ИСТОЧНИК KP.RU