2019-05-07T16:27:50+03:00
Общество

На Верхнем озере в Калининграде заработали стационарные туалеты

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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На Верхнем озере заработали стационарные туалеты. Об этом сообщает администрация города на своей странице в «Фейсбук».

Сейчас туалеты работают в тестовом режиме, идет настройка купюроприемников.

- Но как только настроим – будем чинить «культуроприёмник» у населения. Приучать ходить уже не в кусты по соседству, а как положено, - отметили в пресс-службе администрации.

В планах городских властей в этом году поставить в Калининграде во всех общественных местах нормальные общественные туалеты.

- Мы сейчас говорим о том, чтобы на всех общественных территориях были стационарные санитарные модули, в которых регулярно проводилась бы уборка, и я думаю, что в этом году эту задачу решат калининградская служба заказчика с дирекцией ландшафтных парков и комитетом городского хозяйства, - отметил глава города Алексей Силанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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