2019-05-07T16:48:49+03:00
Общество

В мае в Калининграде планируют снести более 20 незаконных палаток и построек

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В этом месяце в Калининграде запланировано снести более 20 незаконных палаток, ограждений и самовольных построек. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Накануне в районе дома №72-74 на улице Тенистая аллея демонтировали ограждение, уже закончены работы по сносу незаконных строений, ограждений, расположенных в районе пересечения улиц Сызранской и Казахской. Также демонтировано ограждение в районе дома №222 по проспекту Советскому.

С начала года сотрудники комитета муниципального контроля провели 47 рейдов, в ходе которых осмотрели 235 объектов. Было обнаружено 12 незаконных палаток, еще 19 палаток были размещены на придомовых территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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