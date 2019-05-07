2019-05-07T17:27:01+03:00
Общество

Около 500 жителей Калининградской области написали «Диктант Победы»

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Во вторник, 7 мая, в Калининградской области прошла акция «Диктант Победы», в ходе которой все желающие могли проверить свои знания о Великой Отечественной войне.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, диктант написали около 500 жителей области на трех площадках: – в гимназии № 22 Калининграда, лицее № 5 Черняховска и лицее № 10 Советска.

Процедура была приближена к единому государственному экзамену. Материалы печатались и сканировались в аудитории, велось видеонаблюдение, а участники диктанта должны были отказаться от гаджетов. На выполнение заданий отводилось 45 минут.

Свой результат все участники смогут узнать на сайте диктантпобеды.рф в День России, 12 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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